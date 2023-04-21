哥伦比亚总统拜会拜登 支持解除对委内瑞拉制裁

（法新社华盛顿20日电） 哥伦比亚总统裴卓（Gustavo Petro）今天会晤美国总统拜登，裴卓要求解除对委内瑞拉极左派政府的制裁，作为恢复民主的代价。拜登表示，他致力于解决委内瑞拉的危机。

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今天在白宫会晤后发表的联合声明中，两位领导人表示：「共同致力于支持和促进解决委内瑞拉情势。」

哥伦比亚第1位左派总统裴卓告诉媒体，他和拜登讨论解决委内瑞拉极左派领导人马杜洛（Nicolas Maduro）治下危机的策略。委内瑞拉因美国和欧洲的制裁而严重孤立。

裴卓说：「有一项策略…就是（委内瑞拉）先举行选举，然后解除制裁。或者采取渐近方式━随着选举时程的实现，这些制裁也同时解除。」

他说，他和拜登讨论将在下周由哥伦比亚主办有关委内瑞拉的会议，与会者包括欧洲、拉丁美洲和美国的外交部长。

美国白宫国家安全会议发言人柯比（John Kirby）今天告诉媒体，华盛顿支持为民主而取消制裁。

「我们的立场一直很清楚，我们会检讨我们的制裁政策，以回应马杜洛政权的建设性步骤以及委内瑞拉各方一旦在恢复民主方面取得有意义的进展。」

© 2023 AFP