美中紧张情势升高 拜登将会菲律宾总统

（法新社华盛顿21日电） 美国总统拜登5月1日将接待菲律宾总统小马可仕（Ferdinand R. Marcos Jr.）访问白宫，在华府与北京就台湾问题关系紧张之际，此举显示美菲关系升温。

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白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）说，拜登将重申美国「对保卫菲律宾坚若磐石的承诺，两国领导人将讨论强化美菲长期同盟的努力」。

一周前，美国与菲律宾在有主权争议的南海举行了史上规模最大的联合军事演习，以因应中国在此区日益独断的行为，尤其是针对台湾方面。

美国获准扩大进入菲律宾军事基地的数天后，美菲国防部长与外交部长上周在华府举行高阶峰会。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）警告，南海的「胁迫与危险军事行动行为令人不安地增加」，他显然是指中国模拟封锁与针对性打击台湾的3天军演。

白宫在声明中说，拜登与小马可仕将讨论其他议题，包括经济合作、洁净能源与尊重人权等，「两位领导人也将讨论区域事务，并协调维护国际法与促进自由与开放印度太平洋的努力」。

菲律宾月初公布允许美军使用的另4处军事基地，包括在南海附近的基地，以及另一个离台湾不远的基地。根据美国与菲律宾2014年签署的「加强国防合作协议」（Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA），菲律宾已同意美国使用5处军事基地，允许美军轮调与储存国防设备与物资。

中国上周警告，扩大军事协议将危及区域和平，并指责华府有「零和心态」。

© 2023 AFP