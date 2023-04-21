美国共和党总统候选热门人选 佛州州长迪尚特将访日韩英以

（法新社华盛顿21日电） 美国佛罗里达州长迪尚特（Ron DeSantis）宣布将访问多个美国重要盟国，替角逐2024白宫宝座的选战暖场。

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法新社报导，迪尚特办公室发布声明表示，迪尚特将访问日本、韩国、以色列与英国，并宣布这趟旅程要替佛州找寻机会「扩展经济伙伴关系」。

日本外务省表示，迪尚特将在4月24、25日访问日本，会晤日本首相岸田文雄。他也将在24日与外务大臣林芳正举行工作晚宴。

在共和党的2024年总统候选人提名竞争中，迪尚特在民调与媒体关注度上都是前总统川普的最大对手。

尽管迪尚特这次出访仅称是要为佛州寻找商业机会，但很可能被解读为他试图提升自己的外交与国安资历。

日本与韩国都是美国在亚洲的重要盟国，驻日美军规模在美国驻外美军中居冠。

以色列则是另一个美国总统候选人向来会造访的国家，尤其是共和党人；而美国与英国的跨大西洋「特殊关系」，使得英国理所当然入选。

44岁的退伍军人迪尚特试图把佛州变成保守派政策的实验地，采行一系列政策包括放宽枪枝限制、限缩堕胎权，并在教育政策和LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）权益上发起文化战争。

但评论人士称，他尚未在全国舞台上施展身手，而且川普的全国民调依旧领先迪尚特。

迪尚特还没有正式宣布角逐总统，但这并不能阻止川普时常对他开炮。

© 2023 AFP