美国北约矢言坚定支持乌克兰 有信心夺回更多领土

（法新社德国兰斯坦空军基地/基辅21日电） 美国和北大西洋公约组织（NATO）今天在德国的重要会议上指出，他们有信心乌克兰在万众期待的反攻中能夺回更多领土，并矢言坚定支持基辅。

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法新社报导，北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）表示，在美国主持的会议上，约50个国家代表「讨论乌克兰需要的一切能力、系统和物资」。

史托腾柏格说：「我有信心他们将能夺回更多领土。」

在德国兰斯坦（Ramstein）空军基地主持会议的美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）评估盟国对乌克兰的支援后指出，这「将让乌军有能力持续在战场上获得胜利」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）此前恳请西方盟国提供更多战机和长程飞弹以击退俄军，且在史托腾柏格昨天访问基辅时直接提出请求。

盟国迄今尚未供应西方国家制造的战机给乌克兰，而将重心放在供应防空飞弹，保护乌克兰抵御俄罗斯火箭攻击。

美军参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）强调，从军事上讲，目前控制空域最具成本效益、最有效的方式，是强化空防胜于提供战机。

乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）在会后指出，现代化战机仍在基辅的「希望清单」上，但坦承这需要时间。

莫斯科对这次兰斯坦会议感到愤怒，俄罗斯外交部表示，这些国家对乌克兰的行动「证实他们直接参与冲突，并参加军事操作的规划」。（译者：徐睿承）

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