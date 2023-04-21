陆外长：在台湾问题上玩火必自焚

（法新社上海21日电） 中国外长秦刚今天在一场论坛指出，中国迈向现代化「是和平力量的增长，是正义力量的壮大」；他也警告在台湾问题上玩火者必自焚。

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台湾总统蔡英文本月初趁出访中美洲友邦过境美国期间，与美国众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）会面，中方旋即在8日到10日一连3天在台湾周边展开大规模军演，模拟针对性的打击与封锁。

秦刚今天出席在上海举办的「中国式现代化与世界」蓝厅论坛并发表谈话，指出「近期出现一些指控中国藉武力和压迫片面改变台海现状、打乱台海和平稳定的谬论」。

他说：「这类说法违反国际关系基本常识与历史正义，逻辑紊乱且后果危险。」

秦刚强调，台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分，两岸同属一个中国，这是台湾的历史，也是台湾的现状。台湾回归中国是二战后国际秩序的组成部分，「中国的土地收回来了，就绝不会再失去。战后国际秩序建立起来了，就绝不允许被颠覆。谁要在中国主权安全上搞动作，我们绝不退让。在台湾问题上玩火者必自焚」。

秦刚并表示，中国通过自主实践找到一条中国式现代化道路，创造人类文明的新形态。现代化是全人类的共同事业，没有固定模式，不是单选题，只要符合自身的国情，有利于人民的发展，任何国家都能实现现代化梦想。事实证明，中国迈向现代化，是和平力量的增长，是正义力量的壮大。

秦刚指出，中国将更加坚定地捍卫各国发展权利，尊重各国人民自主选择的现代化道路，维护全球化正确方向，「反对筑墙设垒、脱钩断链，反对单边制裁、极限施压」，坚决捍卫联合国权威，维护二战后国际秩序。

秦刚稍晚将出访菲律宾。菲律宾一周前与美国在南海举行规模空前的美菲联合军演。

© 2023 AFP