上诉期间 美最高法院暂允续用堕胎药美服培酮

（法新社华盛顿21日电） 美国联邦最高法院今天暂时保留堕胎药「美服培酮」（mifepristone，RU486）的使用权，冻结下级法院禁用或严格限制民众取得这款药物的裁定。

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最高法院9名大法官中，现以保守派占6人居多数，其中有两名保守派不同意这项裁定。自最高法院去年6月推翻宪法对堕胎权的保障以来，这是最高法院审理的最重要堕胎权相关案件。

最高法院未直接评论案情，但这项裁定意味着民众可在上诉法院审理期间继续取得美服培酮。

美服培酮于2000年获得美国食品暨药物管理局（FDA）批准，美国一半以上堕胎是使用这种药物。

此案源于德州联邦地方法院法官本月稍早在一件反堕胎团体提出的诉讼中，做出禁用美服培酮的决定。一座上诉法院挡下美服培酮禁用令，但严格限制使用权。

美国司法部认为，德州联邦法官的决定是基于对美服培酮安全性的「严重错误评估」，上周与美服培酮制造商「丹科实验室」（Danco Laboratories）呼吁最高法院介入，要求在上诉期间挡下禁止或限制使用美服培酮的裁定。

总统拜登说，下级法院的裁定「会削弱FDA的医学判断并危及妇女健康」。

他在声明中表示：「由于最高法院保留（美服培酮使用权），在我们持续上法院打官司时，民众仍可取得这款药物，且获准安全有效地使用。我会继续对抗出于政治动机对妇女健康发起的攻击。」

© 2023 AFP