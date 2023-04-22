率巴西重返国际舞台 鲁拉启程访欧

（法新社里斯本21日电） 巴西总统鲁拉启程访问欧洲，22日将与葡萄牙领袖会谈。这是鲁拉上任后首度访欧，时值巴西与西方为近期鲁拉有关俄乌战争的谈话龃龉之际。

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对于左派老将鲁拉的出访之旅，巴西总统办公室称其为「巴西外交关系的重新开展」；巴西过去4年在极右派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）执政期间相形孤立。

鲁拉今年1月就任后誓言「将巴西带回国际舞台」，还选择前殖民母国葡萄牙作为访欧的起点，这趟访欧鲁拉还会前往西班牙。之前鲁拉已风尘仆仆往访中国、美国、阿根廷与乌拉圭。

鲁拉今天抵达里斯本，但正式行程从明天才开始，将分别与葡萄牙总统芮伯洛（Marcelo Rebelo）、总理柯斯塔（Antonio Costa）会谈，两国将签署能源、科技、教育及其他领域等一系列协议。

鲁拉正推动组成一个能斡旋俄乌和谈的阵营。巴西外交部表示这也是此次访欧的一个重点议程。

为让巴西能成为中间人与仲裁人角色，鲁拉誓言与各国维持良好关系，也拒绝在美欧与俄中两阵营间选边站。他说俄乌战争里基辅也难辞其咎的说法惹恼美国，双方外交人员甚至隔空交火。

© 2023 AFP