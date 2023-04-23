卢沙野质疑前苏联国家主权 乌克兰总统顾问批荒谬

（法新社基辅23日电） 中国驻法国大使卢沙野日前受访时质疑前苏联国家的主权，乌克兰总统顾问波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）今天谴责卢沙野的评论很「荒谬」。

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卢沙野21日接受法国LCI新闻台访问，主持人询问克里米亚是否属于乌克兰，卢沙野尴尬地笑着说，「不一定，取决我们如何看待这些问题…没有这么简单」。

主持人提醒，根据国际法，克里米亚属于乌克兰。卢沙野却表示，「根据国际法，这些前苏联国家没有有效地位，因为没有国际协议以具体化他们的主权国家地位」。

这种说法不只质疑去年2月遭俄罗斯入侵的乌克兰，还有1991年苏联解体后成为独立国家的所有前苏联加盟共和国，其中包括许多欧洲联盟（EU）成员国。

法新社报导，波多利雅科今天回应，前苏联国家的地位「载于国际法中」，「听到一个谨慎看待自身千年历史的国家（指中国）有代表说了荒谬版的『克里米亚史』，感觉很奇怪」。

中国虽然跟俄罗斯关系紧密，仍试图在乌克兰冲突中扮演中立的一方，并为这场冲突提出一套模糊的政治解决方案。

波多利雅科说，若想扮演重要政治角色，就不要模仿俄罗斯人的宣传。

莫斯科与北京政府过去几年已加强合作。华府指控北京考虑出口武器给莫斯科，但中国否认。

© 2023 AFP