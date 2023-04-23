印度逮捕旁遮普省锡克教分离运动首脑

（法新社印度阿姆利则23日电） 印度警方今天逮捕善于煽动的锡克教分离主义分子辛赫（Amritpal Singh）。警方的追捕行动持续一个多月，在英国、加拿大与美国的锡克教社群引爆抗议与蓄意破坏行为。

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辛赫因号召建立独立的锡克教（Sikh）家园「卡利斯坦」（Khalistan） 而声名鹊起。在1980年代和1990年代，意图建立「卡利斯坦」的奋斗曾在印度引发致命暴力事件。

警方表示，警方获报辛赫躲藏在北部旁遮普省（Punjab）一个村落的锡克教寺庙中，于是出动警力包围村庄，终在今天清晨6时45分左右将他逮捕。

高层警官吉尔（Sukhchain Singh Gill）告诉媒体：「当他得知自己遭到包围无路可退时，便束手就缚了。」

30岁的辛赫将自己打扮得像早年「卡利斯坦」运动领导人柏因卓威尔（Jarnail Singh Bhindranwale）的模样；柏因卓威尔在1984年印度军队突击阿姆利则（Amritsar）锡克教要地「金庙」（Golden Temple）时被杀。

辛赫戴着与柏因卓威尔相似风格的蓝色头巾，并蓄着长胡须。据信他去年还前往乔治亚共和国进行整容手术，让自己看起来更像他崇拜的英雄柏因卓威尔。

印度警方在搜捕辛赫行动中，部署了数千名警力，并在锡克教徒居多数的北部旁遮普省将网路切断数天之久。

旁遮普省有3000万人口，其中约58%为锡克教徒、39%为印度教徒，在1980年代和1990年代初期受到暴力分离主义卡利斯坦运动冲击，导致数千人死亡。

印度搜捕辛赫的行动引发锡克教徒在印度驻英国、加拿大和美国使领馆外抗议，有示威民众砸碎旧金山领事馆的窗子，据报导还有人破坏加拿大安大略市的一座甘地像。印度召见美英加3国外交官员，施压要求改善印度使领馆的维安。

© 2023 AFP