罢工后谈判成功 德国250万国营事业员工加薪5.5%

（法新社柏林23日电） 经过昨天深夜的谈判后，德国国营事业员工争取到5.5%的加薪，以帮助抵消通货膨胀，这次谈判成功降低了进一步罢工的可能性。

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内政部长费瑟（Nancy Faeser）在声明中说，雇主和工会已经达成「良好和公平的工资协议」。

这项协议是在几周的僵局以及邮政、交通和医疗机构员工反覆罢工后才达成，他们要求获得更多薪资以因应不断上涨的生活成本。

根据这项协议，约250万国营事业员工的工资从2024年3月起将增加5.5%，或月薪至少增加340欧元（约新台币1万1570元）。

从2023年6月起，政府还将分期支付3000欧元（约新台币10万2084元）的免税通货膨胀补偿金。

德国服务业工会（Verdi）负责人魏纳卡（Frank Werneke）说：「我们决定接受这项妥协，我们已经达到容忍的极限。」

德国服务业工会曾要求每月薪资增加10.5%，或每月至少增加500欧元。

德国服务业工会是3月底全国性罢工的主要力量之一，那次罢工瘫痪了德国的运输部门。

德国3月的通货膨胀率为7.4%，尽管已经从去年10月8.8%的高峰下滑，但仍处于高档。

其他行业的谈判仍在进行，例如铁路运输，工人在21日进行半天的罢工。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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