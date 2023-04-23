苏丹内乱未止 法国开始撤离公民

（法新社巴黎23日电） 苏丹准军事组织和政府武装部队间的战斗已进入第2周，法国外交部今天宣布，已开始从苏丹撤离法国公民和外交人员。

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法国外交部说，已经启动「快速撤离行动」，欧洲国家公民和来自「伙伴国家」的公民也将得到援助。法国外交部并没有提供进一步的细节。

匿名的外交消息人士告诉法新社，苏丹武装部队和他们的竞争对手「快速支援部队」（RSF）准军事组织已经「提供安全保证」让撤离行动能够顺利进行。

这名外交消息人士说，大约有250名法国公民居住在苏丹。

美国总统拜登22日说，美国军方也已开始从苏丹首都喀土穆（Khartoum）撤离大使馆工作人员。他呼吁结束这场「荒谬的」暴力。

苏丹政府军总司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）手下部队，以及前副手达加洛（Mohamed Hamdan Daglo）所率领的「快速支援部队」之间的战斗4月15日爆发，导火线是双方对于是否要将「快速支援部队」编入正规军队一事存在分歧。

两人曾联手推翻苏丹总统巴席尔（Omar al-Bashir）垮台后成立的文人政府，后来反目成仇。

根据世界卫生组织统计，这场暴力事件已造成至少420人死亡、3700人受伤。

© 2023 AFP