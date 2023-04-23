英国首测紧急警报系统 百万支手机同步发声响

（法新社伦敦22日电） 英国预定明天将首次测试全新的紧急警报服务，数百万支手机将在下午3时（格林威治时间下午2时）同步发出响亮的提示声并伴随着振动。

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法新社报导，这项全国系统是以加拿大、日本、荷兰和美国的类似计画为蓝本，旨在警告社会大众附近出现危及性命的事件；但此举也引发「保姆式政府」侵扰的批评声浪。

测试时，英国民众会接到讯息说：「这是紧急警报测试，这是英国政府最新服务项目，如果附近发生危及生命的紧急情况，便会向您发出警报。」

政府与紧急服务部门的立意是预防重灾，利用系统向民众发布诸如严重洪水和火灾等的警报。

这个10秒的警报声响，就算是手机处于静音状态也听得到。这场测试预计将打断娱乐和体育赛事，包括英格兰足球超级联赛（Premier League）。

因应明天的测试行动，世界司诺克锦标赛（World Snooker Championship）会在警报铃响之前暂停比赛；而伦敦剧院协会（Society of London Theatre）则建议旗下会员要求台下观众关掉手机。

汽车驾驶人已接获警告，不要在测试期间接手机。此外，不想收到警报的民众可在自己的装置中选择退出。 （译者：纪锦玲）

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