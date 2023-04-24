为选总统暖身 佛州长迪尚特出访首站抵日本

（法新社东京24日电） 各界预期可能参选美国总统的佛罗里达州长迪尚特（Ron DeSantis）今天在东京展开国际访问行程时，盛赞日本强化国防之举。

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外界普遍预期共和党籍的迪尚特明年将寻求党内总统候选人提名，而他此次访问日本、韩国、以色列与英国，一般认为是替自己的外交和安全资历增色。

迪尚特今天在正式会谈前告诉日本首相岸田文雄，「我们非常称许您强化国防的努力」。迪尚特指的是日本当局改革安全策略和提高国防支出的决定。

按照官方说法，迪尚特此次出访，是替佛州创造商业机会，迪尚特今天也不忘吹捧佛州的经济吸引力。

他告诉岸田：「我们注意到，我们是没有直飞日本航班的全美最大市场。」他说，希望与航空公司会面，「尝试为此做点什么」。

日本在国防上依赖华盛顿，其领导人将密切关注明年的美国总统大选，无论谁入主白宫，日本都渴望确保两国邦谊稳固。

岸田告诉迪尚特，希望这次访问，能让迪尚特「更加了解日本政治、经济和文化」。

日本上月于佛州在民族英雄大谷翔平带领下抱回世界棒球经典赛冠军，迪尚特也向岸田道贺。

迪尚特说：「真希望我们有大谷，但那也是没办法的事。」

迪尚特今晚将与日本外务大臣林芳正共进晚餐，之后启程飞往韩国首尔。

© 2023 AFP