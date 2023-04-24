卢沙野称前苏联国主权未定 掀舆论不满东欧抗议

（法新社巴黎22日电） 中国驻法大使卢沙野21日表示，根据国际法，前苏联各国没有有效主权国家地位，惹恼东欧国家。波罗的海3国外交部与乌克兰大使已提出抗议；法国舆论也要求卢沙野改正道歉。

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法国LCI电视节目21日晚间专访中国驻法大使卢沙野，谈论法国总统马克宏（Emmanuel Macron）访中、台海现状、美中冲突、中国「帝国」扩张、俄乌战争与中国历史等问题。

主持人罗契宾（Darius Rochebin）提出相当广泛且深入的问题，除台海议题外，也想藉此了解中国对俄乌战争的真正态度。

未料卢沙野对前苏联国家的看法再度引发国际批评，来自东欧政治人物、学者的挞伐与怒火尤其猛烈。

主持人询问克里米亚是否属于乌克兰，卢沙野尴尬地笑着说，「不一定，取决我们如何看待这些问题…没有这么简单」。

主持人提醒，根据国际法，克里米亚属于乌克兰。

卢沙野却表示，「根据国际法，这些前苏联国家没有有效地位，因为没有国际协议以具体化他们的主权国家地位」。当主持人追问，在他看来，俄国边界问题是否仍未解决时，卢沙野却叫他「停止诡辩」。

这番言论具有重大地缘政治意义，几乎等于否定从前苏联解体国家的主权地位，包括乌克兰、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、哈萨克等14国。此话一出，惹怒面临俄罗斯侵略威胁的东欧国家。

波兰华沙的东亚研究中心中国问题专家雅克波夫斯基（Jakub Jakobowski）今天傍晚表示，立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚3个波罗的海国家外长都已向中国提出正式抗议，恐怕演变成中国的外交危机。

立陶宛外交部长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特发文表示：「如果还有人仍想知道为何波罗的海国家不相信中国能『调解乌克兰和平』，这里有位中国大使主张克里米亚是俄国的，而我们国家的国界没有法源。」

拉脱维亚外交部长林克维奇斯（Edgars Rinkevics）谴责：「中国驻法大使有关国际法和国家主权的评论令人完全无法接受。我们要求中方作出解释，并完全收回这份声明。」

乌克兰驻法国大使奥梅成柯（Vadym Omelchenko）则在推特上表示，「不是地理理解上有明显问题，就是这样的言论与中国『根据国际法以及联合国宪章原则与目的，努力推动乌克兰重返和平』的官方立场相违」。

同时他强调，「没有模糊空间。克里米亚是乌克兰的。苏维埃帝国不复存在，历史会前进」。

蒙田研究所顾问高德蒙（Francois Godement）等多名学者也指出，卢沙野的论述意外揭露了北京对俄乌战争的真正态度。欧洲价值安全政策中心执行总监杨雅喾（Jakub Janda）指出，「该是时候认清中国是俄罗斯的盟友，必须受到制裁和惩罚」。

除上述争议，卢沙野在节目中崩溃失控，怒呛主持人没念过书、诡辩等的行径也引起法国舆论不满。开放外交研究所（Institut Open Diplomacy）创办人费里雍（Thomas Friang）今日也投书星期日报（JDD），呼吁法国外交部召见卢沙野。

「必须召见这名外交官，提醒他我们主权国家是如何运作的，无论是基于道德或是策略考量」。

主持人提到文化大革命、维吾尔集中营、天安门等大规模暴行，卢沙野却批评是「不实流言」。费里雍呼吁，有些公民因类似言论遭法律判罚，外交部门也应要求驻法外国外交官遵守相同原则。

「这些言论必须立即改正，且迫切需要公开道歉。这关乎我们对伙伴的外交可信度，以在推动欧洲战略自主议程时能够有理有据」。

这篇投书在第一时间已获得主持人罗契宾本人的正面回覆，以及国民议会议员乐格佩（Constance Le Grip）、巴黎市议员哈达德（Benjamin Haddad）等人转发。

© 2023 AFP