澳洲揭露数十年来国防最重大改革

（法新社坎培拉24日电） 澳洲今天公布了数十年来最大规模的军事改革，威慑远离海岸的潜在敌人将是它的作战目标。

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马勒斯表示面对更具野心的中国，澳洲将改变国防重点，在敌人到达海岸前先行威慑，无论敌人是来自海上、空中还是网路。

澳洲未来将发展远距打击能力，国防部长马勒斯（Richard Marles）表示，澳洲数十年来以领土为重点的战略规划，「目标已不适合」。马勒斯说，「35年来，我们首次重塑澳洲军队的使命。」

澳洲国防部这份外界期待已久的报告中指出，中国的军事建设让它成为二战以来最大、也最具野心的国家。

「中国对南中国海的主权宣称，威胁到印太地区基于规则的全球秩序，对澳洲的国家利益产生不利影响。」

澳洲国防部在这份外界期待已久的「国防战略检讨」指出，中国的军事建设让它成为二战以来最大、也最具野心的国家。

「中国对南中国海的主权主张，威胁了印太地区基于规则建立的全球秩序，对澳洲国家利益有着不利影响。」

澳洲已宣布它未来新战略中的一个关键工具－开发匿踪的长程核动力潜艇。在此基础上，澳洲国防武力将获得空中与陆基的长程飞弹打击能力。

未来澳洲也将加重海防，尤其是在辽阔的北部地区，原先购买450辆步兵战车的计划，将缩减至仅剩129辆。

澳洲军事规划者对中国的军事崛起保持谨慎态度，担心中国现在强大的军事能力，可能会有效切断澳洲与贸易伙伴和全球供应链的联系。

这份检讨报告说，回归中美强权间的战略竞争，「应被视为我们这个地区与时代的特徵」。

© 2023 AFP