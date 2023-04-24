澳洲青少年借大麻奶油做马芬蛋糕 曾祖母陷入大麻烦

（法新社雪梨24日电） 一位澳洲曾祖母表示，在她允许一名青少年使用她的大麻奶油来制作马芬蛋糕与学校朋友分享后，她感到「非常懊悔」。

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根据法院文件，澳洲73岁妇女毕克顿（Pam Annette Bickerton）上周在阿得雷德地方法院（Adelaide Magistrates Court）参与判决前听审，此前她已承认自己向孩子提供或给予管制药品。

澳洲「广讯报」（Adelaide Advertiser）报导，在4月19日的听证会上，毕克顿表示，她为了改善睡眠障碍而备有加了大麻的奶油。

报导指出，法庭获悉，这位未公布身分的青少年当时将曾祖母叫醒，并要求使用大麻奶油来制作一些马芬蛋糕。

报导引述毕克顿的律师说法：「仍处于疲倦的状态的她不幸地以『拿去吧，只要确保做完后打扫干净』回答。」

毕克顿表示，她感到「非常懊悔」。

地方法官韦金斯（Justin Wickens）指出，这名年长的被告人知道该名青少年会把马芬蛋糕和朋友分享，这「有点令人担忧」。

据报导引述，韦金斯说：「结果是，它（加入大麻奶油的马芬蛋糕被拿）到了学校，这很不幸，但你的客户（毕克顿）当时并未想到这一点。」

毕克顿定于5月4日再次出庭聆听判决。

© 2023 AFP