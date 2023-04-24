男子因1公斤大麻被判死 英富豪疾呼新加坡留人

（法新社新加坡24日电） 一名男子因持有大麻在新加坡被判处死刑，英国亿万富翁布兰森（Richard Branson）今天呼吁星国停止即将执行的处决，称「这或许事关处死一个无辜的人」。

广告 继续浏览后续

根据新加坡中央肃毒局（Central Narcotics Bureau），46岁的新加坡男子谭加拉朱（Tangaraju Suppiah）预定于26日被处以绞刑。

布兰森是总部位于日内瓦的「全球毒品政策委员会」（The Global Commission on Drug Policy）成员。他在部落格发文表示：「谭加拉朱被捕时，事实上根本不在那些毒品附近，这大致是一起依赖推论间接证据的案子。」

他表示：「杀死位于非法毒品供应链最低层级的人…对于遏止每年价值数千亿美元的国际（毒品）交易根本没多大实质帮助。」

全世界有许多国家已将大麻除罪化，包括新加坡的邻国泰国，且人权团体持续对新加坡施压，呼吁尽快废除死刑。

新加坡这个亚洲金融中心拥有若干全世界最严峻的反毒法规，并坚持死刑仍是遏止贩毒的最有效震慑手段。

谭加拉朱在2017年因为「教唆参与运毒」遭到定罪。他被控持有1017.9克的大麻，是新加坡规定可判处死刑量的两倍。谭加拉朱在2018年被判处死刑，上诉法院之后维持死刑判决。

谭加拉朱的家人昨天同样呼吁当局宽大处理，并要求重审。

如果谭加拉朱如期遭到处决，将是新加坡时隔6个月再次执行死刑，也是去年以来第12名遭到处决的死囚。

布兰森表示：「新加坡就其他方面而言是一个美好的国家，因此很难过看到其部分政策还停留在殖民主义时代，甚至令人联想到中世纪。」

布兰森和人权组织均表示，谭加拉朱个人从来没有经手过毒品。新加坡检方则表示，他持有的两个手机门号被用于联系运毒。

新加坡在暂停2年多之后，于2022年3月恢复执行死刑。其中，心智能力不足的马来西亚男子纳加德兰（Nagaenthran K. Dharmalingam）被绞死受到国际谴责。

© 2023 AFP