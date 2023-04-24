空污每年导致上千名未成年人过早死亡 欧洲环保署报告

（法新社哥本哈根24日电） 空气污染每年导致欧洲1200多名18岁以下民众过早死亡，同时也增加日后罹患慢性病的风险。

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欧洲环保署在对包括27个欧洲联盟（EU）成员国在内的30多个国家进行研究后表示，尽管最近有所改善，但「许多欧洲国家的主要空污程度仍顽强地高于世界卫生组织（WHO）准则，尤其是在中东欧和义大利」。

根据欧洲环保署今天公布的数据，2021年97%的城市人口暴露在不符世卫组织建议的空气品质之中。

这份欧洲环保署发布的报告并未包括俄罗斯、乌克兰与英国等主要工业国家，这代表欧陆总体死亡人数可能更高。

欧洲环保署去年11月表示，2020年欧盟有23万8000人因空气污染过早死亡，包括冰岛、列支敦斯登、挪威、瑞士和土耳其。欧洲环保署指出「空污每年导致欧洲18岁以下逾1200人过早死亡，并明显增加日后罹病风险」。

这是欧洲环保署首次针对儿童进行研究。

欧洲环保署指出：「虽然这个年龄层过早死亡的人数，相对于欧洲环保署每年估计的欧洲人口总数来说较低，但过早死亡代表丧失未来潜力，并伴随着慢性病的沉重负担，对童年与日后生活皆是。」

欧洲环保署敦促当局改善学校、托儿所，以及体育设施、公共交通枢纽周围的空气品质。

这份报告中指出：「出生后，环境空气污染会增加健康风险，包括气喘、肺功能下降、呼吸道感染和过敏。」

空气品质不良还会「加剧气喘等慢性病，欧洲有9%的儿童与青少年都为气喘所苦，同时也增加成年后罹患某些慢性病的风险」。

© 2023 AFP