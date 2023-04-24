联系故乡文化 美国维吾尔学校开设语言课程

（法新社费法克斯24日电） 在美国维吉尼亚州的周末学校中，为维吾尔族年轻人开设的语言课程具有两种目的，一是保存文化，另一则是获得词汇来讨论在中国亲人的困境。

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29岁的喀什噶尔（Irade Kashgary）表示，「安娜照护与教育（Ana Care and Education）中心」虽力求去政治化，但最近若年纪大一点的学生想讨论时事，也可以「安全无虞地讨论正在发生的事，以及他们所受到的影响」。

她和母亲苏雷亚（Sureyya）一同创立了这个机构。

这所学校在周日教授维吾尔族的语言、历史和文化，是在美国连结散居各地的维吾尔族人的社会网络一环。

许多维吾尔族人从中国西北新疆地区移民或逃亡至美国，有些人将新疆称为东突厥斯坦。随着中国加强对该地区的控制，与家乡保持联系变得越来越困难。

北京当局被控在新疆大规模侵犯人权，并将100多万维吾尔族和其他穆斯林少数民族关押于再教育营，中国官方则强烈否认这些指控。

喀什噶尔告诉法新社：「这种失落感，激起了保存和保护我们文化及语言的需求。」

在加州的维吾尔学校学习，增进莫扎特（Muzart）阅读和书写维吾尔文的能力，让他更贴近自己的文化。

这位只希望公布名字的18岁青年表示：「我过去未能在如此紧密的社区中成长，庆幸的是，未来的一代能这样做。」

现在，这位第一代移民志愿在加州开设暑期课程。

他说：「我们试图只用维吾尔语与孩子们沟通。年轻人逐渐了解...保护我们的文化有多重要。」

21岁的大学生伊兹吉尔（Asena Izgil）表示：「我们是种族灭绝的幸存者，和那些出于自身意愿的移民不同。」

她的父母认为保存文化是一种责任，并以家乡的一条河流为她的弟弟取名。

但许多年轻人在美国长大的过程中为身分认同苦苦挣扎。

伊兹吉尔说：「种族灭绝开始后，整个世界、我们的社群，都期待我们表现得像维吾尔人。」

这使得一些人避免参加团体活动，让连结维吾尔族人变得更加困难。

但对伊兹吉尔来说，这是值得奋战的战斗。

她说：「我们吃维吾尔食物，我的母亲教我做维吾尔菜肴，我们庆祝所有维吾尔节日，我们做所有不能在家乡做的宗教活动，自由，且无所畏惧。」（译者：王嘉语/核稿：陈政一）

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