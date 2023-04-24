苏丹内乱 欧盟撤离逾千公民、法国大使馆关闭

（法新社卢森堡24日电） 欧洲联盟（EU）外交与安全政策高级代表波瑞尔今天表示，超过1000名欧盟公民上周末撤离陷入内乱的苏丹。波瑞尔特别感谢法国襄助，法国则于今天宣布关闭驻苏丹大使馆。

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波瑞尔（Josep Borrell）告诉记者，「这是一场复杂且成功的行动」，且欧盟驻苏丹首都喀土穆（Khartoum）使团已撤走21名外交官，欧盟大使则从喀土穆迁往苏丹其他地方。

波瑞尔还说：「我要特别感谢法国把我们的人带出来。我也想感谢多国合力撤出自家国民，也尽己之力带走所有公民。」

法国今天则宣布将关闭在苏丹的大使馆。根据法国外交部，法国在喀土穆的使团驻所将关闭「至另行通知为止」，且不再充当外国人试图离开苏丹时的集合点。

一名欧盟官员21日告诉法新社，据估计，喀土穆约有1500名欧盟公民。

苏丹政府军与准军事部队自4月15日起在喀土穆街头发生激烈巷战，留下焦黑的战车、毁损的建物，以及惨遭洗劫的商店。

根据联合国（UN）数据，超过420人死于这场内乱，数以千计的人受伤，令人担心这个贫穷国家的动荡局势将扩大，并出现人道灾难。

© 2023 AFP