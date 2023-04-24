英王查尔斯三世两周后加冕 民调过半支持君主制

（法新社伦敦24日电） 距离英王查尔斯三世（Charles III）5月6日的加冕典礼不到2周，根据今天公布的最新民调，大多数英国人支持保留君主制，但查尔斯三世不受年轻人欢迎。

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根据英国广播公司（BBC）委托「舆观」（YouGov）进行的民调，58%受访者支持保留君主制，26%受访者支持民选国家元首，另有16%回答「不知道」。

但民调显示，各世代对于君主制看法有极大差距，仅有约1/3年轻人支持君主制，38%年轻人倾向民选元首。在18至24岁受访者中，有超过1/3表示对英国王室「不感兴趣」。

王室支持者大多是高年龄层。年龄在50岁至64岁的受访者当中，支持王室的比例有67%；65岁以上族群的支持率更高达78%。

另外，在4592名受访者当中，有45%的人认为查尔斯三世和英国社会大众脱节，36%认为他理解社会大众。

74岁的查尔斯三世在1970年代还是王储时，创立了「英国王子信托」（Prince's Trust）慈善机构，截至2020年已帮助百万名11岁至30岁的年轻弱势族群。他也毕生致力于推广保护环境，以及遏止气候变迁。

然而，英国人正面临一世代来最严重的生活成本危机，王室家族带来的财务负担，似乎也影响了年轻人对他们的观感。

在一般大众面临财务压力的现况下，由政府埋单的加冕典礼费用引发不少民怨。

虽然典礼花费预料活动结束后才会出炉，英国女王伊丽莎白二世在1953年的加冕典礼花费，相当于当今的2050万英镑（约新台币7.8亿元）。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

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