马克宏连任满周年 国内年改被呛爆、国际与盟邦离心

（法新社巴黎24日电） 法国总统马克宏今天连任总统满一周年。过去一年中，马克宏在国内遭到孤立，在国际上与盟邦疏远，被狂敲平底锅的抗议者呛爆，仍在努力替他的第二任期寻找新方向。

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尽管经过3个月的抗议与罢工后，马克宏依旧通过了他宝贝的年金改革计画，但他的形象因此重创，也令国民怒火中烧。

马克宏在上周发表的全国演说中，承诺在放暑假之前提出一套新的议题。他表示：「我们有100天可以冷静下来、团结一致，以雄心和行动来为法国服务。」

两天后，马克宏重新使出他在第一任期玩过的招数，选择与愤怒选民面对面。一名幕僚说：「距离近到对方可以��他一巴掌。」

马克宏前往法国农村的两次行程都被群众报以嘘声和质疑声。他每到一处，民众就会依循古老的法国抗议传统，拿着平底锅疯狂敲打。马克宏回避了某些抗议场合，但大多数时候承受了这些尴尬场面。

幕僚希望选民至少能欣赏马克宏推出年金改革的勇气，也希望这些羞辱马克宏的行径能够宣泄民众对于年改的部分怒气。法国有高达2/3民众反对年改。

马克宏在阿尔萨斯地区（Alsace）东部村庄塞勒斯塔（Selestat）告诉一名妇女，强迫每个人延后两年到64岁才能退休，「对任何人来说都不会愉快」。但「总统的职责不是被爱戴，或不被爱戴，而是尝试为国家做到最好，并采取行动」。

如果马克宏的目标是希望民众不要计较年改的不愉快，顾问公司Odoxa-Backbone Consulting于20日公布的民调显示，这个愿望实现的机率渺茫。

根据民调，59%民众认为马克宏希望抛下年金议题、继续前进是错误的；仅有22%受访者被他17日电视转播的演讲说服。

马克宏的整体支持率在历史新低徘徊，仅有1/4选民对他持正面观感，和2018年因为他的政策爆发「黄背心」暴力示威运动时类似。

4月5日的民调甚至显示，如果重新选总统，极右派领导人玛琳．雷朋（Marine Le Pen）可以击败马克宏。

一名执政党议员最近匿名告诉法新社：「我们非常不受欢迎。总统非常、非常不受欢迎。许多人对他抱有敌意。我认为这种极度不稳定的状况会持续到2027年。」

马克宏去年4月成为20年来第一位成功连任的法国总统，但他在国外也没有交到太多新朋友。

马克宏早已因发言挑衅闻名，而他在4月8日结束访问中国行程后又故态复萌。

马克宏回程在专访中说，欧洲要避免因台湾议题被卷入「不属于我们」的冲突，强调欧洲战略自主，不应成美国附庸。

这番言论令马克宏与华府不同调，但美国同时正在支援乌克兰大量军备，这使得欧洲各国感到不自在，尤其是波罗的海国家和波兰等东欧国家。

替马克宏写传记的威克（Joseph de Weck）告诉法新社，「当美国根本正在挽救你们的时候」，提出欧洲自主理论，这绝对会引火上身。「马克宏在策略和长期构想方面很厉害，但在战术和沟通上通常很糟。」

威克认为，马克宏不太可能再次提出任何重大国内政策改革。「抗议会停止，我蛮确定这点，但要重拾法国民众的信心看来不太可能，未来几年会出现许多政治停滞。」

© 2023 AFP