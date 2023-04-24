2022年欧洲军费增幅创新高 达冷战以来未见水准

（法新社斯德哥尔摩24日电） 全球安全研究人员今天表示，俄罗斯全面入侵乌克兰后，欧洲2022年的军事支出成长幅度创下新纪录，达到冷战以来未见的水准。

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根据瑞典「斯德哥尔摩国际和平研究所」（SIPRI）统计，欧洲增加军事预算促使全球军费开支在2022年连续第8年创下新高，达到2.24兆美元（约新台币68.65兆元），占全球国内生产毛额（GDP）的2.2%。

研究执笔人之一、研究员田楠（Nan Tian）告诉法新社：「这是乌克兰战争所致，俄乌冲突促使欧洲提高军事预算，此外，美国与中国之间尚未缓解且不断恶化的关系加剧东亚紧张局势也是关键。 」

这个智库说，相关数据并未将急剧攀升的通膨率纳入计算，这意味着实际军事支出可能更高。

这是30多年来最大年度增幅，若以固定美元计算，这相当于回到1989年柏林围墙倒塌时的支出规模。

田楠说：「在欧洲，这达到冷战结束以来的最高水准。」

光是乌克兰的军事支出就激增7倍或640%，达到440亿美元，占其国内生产毛额的1/3。这是自1949年以来，SIPRI记录到的最大年度增幅，其中还不包括乌克兰接受外国军援价值数十亿美元武器。

根据估计，俄罗斯去年的军事支出增加了9.2%。

田楠说：「无论你是否将这两个交战国家纳入考量，欧洲的军费支出依然增加很多。」

全球军事支出在1990年代急剧下滑后，2000年代起开始不断攀升。

田楠说，未来几年，欧洲大陆军事支出或许「有可能」出现与2022年相似的成长水准。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2023 AFP