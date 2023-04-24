SpaceX星舰火箭升空后爆炸 德州发射场遭受重创

（法新社德州波卡契卡24日电） 飞散的混凝土碎块、扭曲的金属板、陨石坑般的巨大坑洞…这些都是美国太空探索科技公司（SpaceX）的有史以来最强大火箭「星舰」上周进行试飞后，对德州发射场造成的严重破坏。

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「星舰」（Starship）本月20日首次升空后约4分钟，就在墨西哥湾上空爆炸，预计修复试飞行动造成的损坏将需时数月，这可能导致未来的试飞计画延后，并拖慢美国国家航空暨太空总署（NASA）针对即将到来的月球任务研发火箭的计画。

SpaceX执行长马斯克（Elon Musk）在试飞前曾表示，只要能在不破坏发射台的情况下让「星舰」升空，就称得上是「胜利」。

火箭太空舱原定在发射后3分钟与第一节火箭推进器分离，结果分离并未成功，并在近32公里的高度起火解体。在进行试飞前，SpaceX的工程师或许也低估了首节推进器上的33具「猛禽」（Raptor）发动机可能造成的破坏。

试射数天后，一名法新社摄影记者看到发射台周围景象荒芜。

SpaceX公布的影片显示，在起飞过程中，大量碎片被炸飞到远达420公尺外的墨西哥湾。另据当地媒体，数公里外的一个小镇上空出现一团烟尘。

发射场的照片可见，巨大的发射塔仍屹立在原地，火箭支架虽有受损，但大致上完好。

然而，社群媒体上的照片显示，在发射台下方，出现一个巨大的坑洞。

马斯克22日在推特上承认：「当发动机加速运转，其力量可能粉碎混凝土，而非仅是侵蚀。」

麻省理工学院（MIT）航太与工程学教授威克（Olivier de Weck）告诉法新社：「碎片和干扰区域半径可能超越任何人的预期。」

他指出，「发射台的主要损坏位在下方，火焰冲击地面之处」，且修复这个大坑「将需要数月时间」。（译者：施施/核稿：陈政一）

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