乌克兰军人守巴赫姆特坦言疲惫 盼为反攻争取时间

（法新社巴赫姆特24日电） 乌克兰坚守东部巴赫姆特镇，与俄罗斯苦战10个月，成为俄乌战争历时最久也最血腥的战役。当地乌军长官不讳言疲惫，但他说巴赫姆特多撑一天，乌军就多一天机会准备反攻。

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在巴赫姆特（Bakhmut），落在地面的炮弹撼动一处地下室。外头一名肤色苍白、身上血迹斑斑的士兵从救护车上摔落。

同袍赶紧上前，帮忙医护人员治疗被弹片袭击的这名伤兵，然而此时又有另一枚俄国火箭掉进附近一处院子，巨响传遍整个废弃住宅区，迫使他们匆忙寻找掩护。

这名士兵靠在一张脏兮兮的床垫上说：「医生，我怎么觉得这么冷？我感觉自己的生命正逐渐消失。」一旁医护人员忙着替他止血。

法新社记者难得有机会造访巴赫姆特的乌克兰军人，期间俄罗斯炮弹的如雷巨响不停回荡在这座苏联时期的住宅区。

当地建筑物满是弹痕，地面院子里散落着游戏场被炸后的扭曲金属、玻璃碎片，以及平民匆匆下葬后简易拼凑而成的十字架。

乌克兰军人藏身巴赫姆特西区一个昏暗又狭窄的地下室网络，为抗俄作出坚决的最后一搏。

为抢夺这座昔日的盐矿和气泡酒知名产地，俄乌双方已战斗10个月之久。俄方为扩大战绩，付出高昂代价，如今控制巴赫姆特约8成面积。

一名自称「哲学家」的乌克兰副营长说：「他们日夜不停地攻击，只有在我们袭击他们的时候，他们才忙着撤离伤亡成员。他们一点一点地蚕食（巴赫姆特）。」他在地下指挥所受访的同时，头顶炮弹仍在轰隆作响。

为守护逐条街道，乌克兰也付出巨大代价，但乌方仍坚称乌军消灭了一波波来袭俄军，并与敌人大打消耗战，之后将发起大规模反攻。

「哲学家」向法新社形容他的部队如何在与俄军相距仅3公尺处，熬过连续不断的迫击炮和战车炮火。

他说：「我方很疲惫，士兵们筋疲力尽。（但）我们在这里多撑一天，就能让其他单位有更多机会准备反攻。」

乌方侦察队提供给法新社的无人机画面显示，巴赫姆特大片地区被毁，一丝丝烟雾飘荡在成排只剩骨架的建物上方。

「哲学家」说：「他们有条理地摧毁一切，我们则是朝预先设定的目标开火，比较精确，并透过无人机进行校正。我们的弱点是亟需弹药。」

分析家认为，巴赫姆特的战略价值不高，但具有政治上的重大意义。

观察人士则称，从这场战斗脱身时，哪一方能有更多部队、硬体设备和战斗力持续推进，这点比较重要。

基辅「国家战略研究所」（National Institute for Strategic Studies）研究员别列斯柯夫（Mykola Bielieskov）说：「俄国若拿下巴赫姆特，会是一次惨胜。他们的整体攻势显然已接近高峰，损失惨重。打赢战争得靠迅速进攻，但俄军在巴赫姆特周边不是这么做。」

若俄军终究在巴赫姆特战胜乌军，也不会得到什么好处。

38岁乌克兰步兵安德烈（Andriy）说：「建筑物已经一栋不剩，一切的一切都被彻底毁灭，不管怎样都只能拆掉。」

© 2023 AFP