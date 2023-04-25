共和党明星迪尚特谈台海 赞成以威慑避冲突

（法新社东京25日电） 美国共和党有意问鼎总统大位的明日之星、佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis）今天接受日本媒体访问时，强调避免台海冲突的重要性，并表示「中国尊重的是实力」。

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迪尚特正在进行海外访问行程，首站来到日本。外界普遍预期，他将寻求共和党提名角逐明年美国总统大选。而这趟出访是为了加强他在外交与安全事务上的资历。

迪尚特接受日经亚洲（Nikkei Asia）访问时指出，维持台湾现状至关重要。他说：「目标应该是，以威慑来防止军事情况发生。」

迪尚特表示，中国国家主席习近平「显然想在某个时间点夺取台湾」；但他警告，这么做付出的代价，将超过带来的任何好处。

迪尚特说：「归根究柢，中国尊重的是实力。」不过日经亚洲说，他并未透露是否支持美国在中国攻击台湾的情况下进行军事干预。

迪尚特尚未正式宣布角逐共和党总统候选人提名，但从民调和媒体关注度来看，他目前在共和党内已对前总统川普（Donald Trump）构成最大威胁。

44岁的迪尚特昨天拜会日本首相岸田文雄，并对日本决定大幅调整安全战略及提高国防支出表示赞扬。他这趟海外行预计还将访问韩国、以色列与英国。

© 2023 AFP