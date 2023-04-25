北达科他州长签署立法 成美国最严禁堕胎州

（法新社华盛顿24日电） 美国北达科他州的共和党籍州长柏根今天签署立法，禁止怀孕6周以上妇女堕胎，怀孕未满6周也仅有少数特例允许堕胎，使得这个人口稀少的中西部州拥有美国最严格的堕胎法。

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北达科他州长柏根（Doug Burgum）发布声明表示，「这项法案澄清并改进现有的州法律」。去年由保守派主导的美国联邦最高法院推翻数十年来影响社会深远的「罗诉韦德案」（Roe v. Wade，美最高法院1973年裁定，认妇女堕胎权受宪法保护），从而引发这项堕胎法。

柏根说，这项立即生效的新法「重申北达科他州是一个拥护生命权（Pro-life）的州」。

北达科他州现在几乎禁止在受孕后的任何时期堕胎，仅有少数例外，尤其是如果怀孕对母体的健康构成严重风险。

如果怀孕是由强奸或乱伦造成也属例外，但前提是受孕只有6周或更短的时间，但许多妇女在怀孕6周内甚至没有意识到已经怀孕。

保守派占多数的北达科他州有近80万居民。自最高法院2022年6月做出推翻罗诉韦德案的裁决以来，美国约有15个州立法禁止堕胎。

美国佛罗里达州立法机构在4月13日通过怀孕6周后就不许堕胎的禁令，被白宫描述为「极端和危险」。（译者：林沂锋/核稿：戴雅真）

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