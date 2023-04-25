尹锡悦「免跪说」惹议 韩总统府：亟需改善韩日关系

（法新社首尔25日电） 韩国总统尹锡悦关于前殖民国日本不需「下跪道歉」以改善关系的评论引发巨大争议。尹锡悦办公室澄清，在亟需安全联盟之际，他不接受除非下跪道歉，否则绝不可能改善关系的说法。

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法新社报导，正在美国进行为期6天国是访问的尹锡悦将强化韩日关系列入重要政策。此刻他正设法强化区域安全合作，以应对来自北韩的日益升高威胁。

长期以来，受到东京1910年至1945年对朝鲜半岛的殖民统治问题（包括慰安妇与强迫劳动）影响，韩日关系一直相当紧张，华府则一再敦促其两个区域主要盟友加强合作。

根据「华盛顿邮报」昨天刊登的专访内容，尹锡悦出发访美前表示，若要改善韩日关系，他不能接受日本「必须因为我们100年前的历史而下跪道歉」的想法。

这番言论和相关标签#mustkneel（#必须下跪）迅速成为韩文社群媒体和推特（Twitter）热门话题，主流媒体也铺天盖地地加以报导。

一名不愿透露姓名的总统幕僚告诉媒体记者，尹锡悦办公室今天澄清，总统的意思是，「值此亟需安全联盟之际，他不能接受除非他们下跪道歉，否则绝不可能改善对日本关系的说法」。

该名幕僚指出，「因不到50年的不幸历史而将长达1500年（韩日）交流与合作史全盘否定，堪称愚蠢之举。」

首尔2月时公布一项计画，在东京并未直接参与的情况下补偿战时的强迫劳动受害者，此举激怒了部分受害者。

受害者及其律师表示，尹锡悦政府的提议与他们要求相关日本企业全面道歉和直接赔偿的要求相去甚远。

© 2023 AFP