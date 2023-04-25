拜登拚连任 高龄、经济表现与川普都成挑战

（法新社华盛顿25日电） 美国现任总统在寻求连任时，传统上向来具有压倒性优势，但美国总统拜登争取连任面临特别的阻力，包括他的年龄问题、经济表现、前总统川普再战白宫，以及国际变局等因素。

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● 年龄问题

拜登在2021年就任总统时78岁，已经是美国史上最高龄的总统。他如果成功连任，第2次就职总统时将是82岁，任期届满时会是86岁，几乎比先前的记录保持人美国前总统雷根（Ronald Reagan）大10岁，雷根在77岁时第2任期届满。

尽管拜登今年2月的年度健康检查报告称他「适合履职」，但仍有人怀疑他如此高龄，可能突然出现健康恶化的风险。

● 经济表现

美国前总统柯林顿（Bill Clinton）在竞选总统时，以着名的「笨蛋！问题在经济」一句口号，成功击败挑战连任的老布希（George H.W. Bush）。拜登的连任之路，很大部分也将取决于美国选民对自己荷包的感受。

美国在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情后时期的整体经济表现强劲，但民调显示，许多人没有感受到宏观经济数据呈现的情况。

专家仍对经济衰退可能发生保持警惕。经济衰退对竞选活动来说可能是致命的，但若衰退幅度不大，且能在适当时间结束，拜登或许可以避免受到拖累。

拜登日复一日面临的最大的经济挑战是遏止通货膨胀。这是一个他几乎无法控制的问题，但他在这方面似乎有点运气：尽管物价仍然远高于疫情之前，但正在逐渐下滑。

● 川普挑战

拜登竞选连任的最关键因素之一，在于他的共和党对手是否为川普。

川普在2020年总统大选后拒绝接受败选，颠覆了美国政治，甚至威胁国家民主。拜登应该可以轻松享受与川普的再次对决，并有信心美国选民会做出相同选择。拜登曾说，他将「有幸」再次面对川普，而且「相信能够击败」川普。

然而，川普是一个经验老道的竞选者，还拥有近乎狂热的选民基础。

民调也显示，拜登还将面临来自佛罗里达州共和党州长迪尚特（Ron DeSantis）的严峻挑战，迪尚特预料将宣布参选。迪尚特虽然与川普的意识形态相似，却和川普切割，而且44岁的年龄也和拜登形成强烈对比。

● 国际局势

有些人说川普上次落选是因为COVID-19，那次疫情暴露了他的应变是一团乱。目前为止，拜登对于乌克兰问题的应变是大加分，积极领导西方国家对抗俄罗斯。然而，如果俄乌战争出现灾难性转折，例如俄罗斯动用核武，拜登可能千夫所指。

此外，过去很难想像美中爆发战争，但牵动美中关系的台湾在世界舞台的影响力越来越大，也可能成为另一个「黑天鹅事件」。

© 2023 AFP