挽救低迷选情 泰国政党承诺推动情趣玩具合法化

（法新社曼谷25日电） 一个保守派泰国政党为在下月的大选前吸引选民，承诺将推动情趣玩具合法化，以带来财政和心理方面的好处。

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法新社报导，尽管泰国的性开放程度在东南亚名列前茅，但佛教徒占多数的泰国仍相当保守，许多情趣玩具皆属非法。

自1940年代以来，保皇派民主党（Democrat Party）一直是泰国政治的主要参与者，但它在2019年的大选中落败，且在近日民调中表现低迷。泰国预定于5月14日举行大选。

民主党党代表拉差达（Ratchada Thanadirek）昨天透过声明表示，「情趣玩具有其作用，因为它们有助减少性交易，还有因性欲难以配合导致的离婚，以及性相关犯罪。」

该党表示，尽管情趣玩具在泰国的某些地区被视为「伤风败俗」，但仍有许多这类商品从海外非法流入该国。

任何人若因出售这类商品而被定罪，将面临最高3年有期徒刑或最高1800美元的罚款。

民主党表示，该党支持允许18岁以上民众合法购买这类商品。

民主党是泰国历史最悠久的政党，曾诞生4位总理，上一位是艾比希（Abhisit Vejjajiva），他于2008年至2011年领导政府。目前该党的民调支持率不到10%。

该党去年还卷入性丑闻，当时14名女性投诉其前副党魁普林（Prinn Panitchpakdi）性侵。普林则否认指控，相关案件仍在法庭审理中。

© 2023 AFP