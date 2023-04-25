日本主流渐接受 「痛车」形象大转变

（法新社东京25日电） 日本的「痛车」20年前刚开始出现在道路上时，形象格格不入，原意是令人尴尬的车，但随着动画和其他次文化在日本逐渐获得主流认可，社会大众对「痛车」的看法开始改变。

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31岁的车行员工高畑洋介（音译）把最喜欢的动漫角色，一个性感、红眼珠的「赛马娘」印在汽车两侧，他根本不在乎别人对他的车有什么看法。

对于高畑和日本各地的其他痛车车主而言，在车身贴上喜欢的动漫角色图片，是向他们热爱的二次元角色致敬的另一种方式。

对高畑来说，看起来酷并不是重点。他告诉法新社：「我喜欢的角色才是最重要的。」毕竟开着印上「赛马娘」大和赤骥的痛车，代表他可以「无时无刻和这个角色在一起」。

痛车车主愿意花费数千美元来装饰坐驾，用大片的胶膜贴纸将他们的汽车、摩托车，甚至拖车变成画布。

车主们也会参与聚会，例如一年一度在东京举办的「痛车天国」活动，现场聚集多达1000辆痛车。

活动上展出的车辆色彩缤纷且充满想像力，甚至抢过穿戴着萤光假发、特殊服装的角色扮演者们的风头。

活动主办人川原兼一（音译）表示，「今天在这里的1000辆汽车，每一辆都独一无二」。他说，这种文化在对汽车和动漫有兴趣的年轻人间自然而然地发展起来。他还为痛车爱好者创办了一本杂志。

不过，想要拥有一辆痛车，先痛的可能是荷包，因为整辆车的彩贴包膜，花费可能上看100万日币（约新台币22.9万元）。

许多车主找上在东京经营汽车包膜公司的今井直也（音译），他和车主沟通设计并确认他们满意后，会将图案列印在贴纸上，再贴上车身，过程相当讲究细节，可能耗费10天。

他表示，过去痛车车主在车身贴上图案只是因为喜欢，但现在有更多车主是因为「想要引人瞩目」，「想要陌生人也觉得他们的车很酷」。

© 2023 AFP