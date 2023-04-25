海地百姓动私刑 活活砸死10多名黑帮分子

（法新社纽约联合国总部24日电） 警方和目击者表示，10多名疑似帮派分子今天在海地首都太子港活活遭民众用石头砸死后惨遭焚尸。联合国警告，太子港局势不安全，已濒临战争边缘。

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警方发布声明说：「在搜查一辆载有武装人员的小型巴士时，警方没收了武器等装置。此外，这辆车上超过12人不幸被民众动用私刑致死。」

警方并未具体说明受害者的确切人数。另据路透社报导，警方发言人说，这群武装匪徒当时搭车行经太子港街头，警方打算逮捕他们。

目击者表示，这起暴力事件发生在黎明前，当时帮派分子冲进太子港（Port-au-Prince）多个住宅区劫掠并攻击居民。

居民说：「如果帮派入侵，我们会保护自己，我们自己也有武器，我们有开山刀，会抢下他们的武器，不会逃跑。」

根据网路上的影片和照片，另有至少3名疑似帮派分子在光天化日之下遭到杀害和焚尸。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）在报告中表示，武装帮派成员「持续在太子港都会区争夺地盘并扩张势力，逐渐扩散到先前未受影响的地区」。

报告还说：「海地首都的死亡人数居高不下，且有更多地区落入武装分子控制，不安的局势已接近武装冲突国家的程度。」

© 2023 AFP