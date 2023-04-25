肯亚邪教案件警方继续搜索 恐有更多绝食受害者

（法新社肯亚马林迪25日电） 随着肯亚警方今天继续搜索，政府担心可能会出现更多因邪教影响「挨饿致死」的受害者。此前已在大型坟冢挖出数十具遗体。

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警方在收到有关邪教的举报后，已在肯亚东部海岸城镇马林迪（Malindi）附近的沙卡赫拉森林（Shakahola forest）搜寻多日。这个邪教由玛肯西（Paul Mackenzie Nthenge）领导，向信徒宣教如果「挨饿致死」，就能上天堂「和耶稣相见」。

警方消息人士昨天告诉法新社，目前死亡人数为89人，还有一些人获救并被送往医院。

这件骇人的案件严重冲击肯亚社会，促使总统鲁托（William Ruto）承诺打击「让人无法接受」的宗教活动。各界都担心死亡人数还会攀升。

警察总长库姆（Japhet Koome）昨天表示：「我们相信还有更多（受害者）。」

据信这个名为「佳音国际教会」（Good News International Church）的邪教可能还有一些信徒藏在沙卡赫拉森林中，他们可能处于濒死危险，必须赶快找到他们。

向警方举报的人权组织HAKI Africa执行董事哈立德（Hussein Khalid）敦促当局，派遣更多救援人员在这片约325公顷的林区搜寻幸存者。

哈立德告诉法新社：「每过去一天，都极有可能有更多人死亡。我们在过去四天看到的恐怖局面是巨大的精神打击。没有什么能让做好心理准备，面对这些大型儿童坟冢。」

调查人员说，他们发现尸体被堆挤在浅坑中，一个坟冢最多挤入6个人，而其他人甚至是被随意留在坑外的地面。

© 2023 AFP