莫斯科郊区发现乌克兰无人机 俄地方停办胜利日游行

（法新社莫斯科24日电） 俄罗斯官员今天表示，当地居民在首都莫斯科郊区森林发现一架乌克兰无人机。这起事件促使多个俄国地方当局基于安全考量，取消5月9日的胜利日游行。

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法新社报导，俄国境内的军事基础设施屡次遭到无人机攻击，莫斯科当局指控乌国是幕后黑手。

莫斯科郊区博戈罗德斯基（Bogorodsky）城区首长苏辛（Igor Sukhin）今天表示，当地居民在森林中发现一架乌克兰无人机。他在社交媒体平台Telegram上表示：「这不是第一架在莫斯科地区现踪的乌克兰无人机。」

他指出，位于莫斯科东南方约100公里的柯罗纳镇（Kolomna）也曾于2月发现一架类似无人机。

苏辛指出，原定5月9日在他所辖城区举办的胜利日游行及庆祝音乐会都已被取消，「每个人都知道，无论过去或未来，安全问题都是优先要务」。

贝尔哥罗德（Belgorod）等数个俄国边境区域的地方当局稍早宣布，他们也将取消胜利日游行。

然而，克林姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，当局正在筹备将于莫斯科红场举行的年度阅兵活动，庆祝苏联于1945年战胜德国纳粹，「这将是一场非常重要的活动」。

此外，莫斯科当局今天表示，俄军已将攻击克里米亚塞凡堡（Sevastopol）港的无人机「击退」，该区域先前已被俄国并吞。

© 2023 AFP