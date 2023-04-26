专家：中国推动最大核武扩张 因应未来与美可能冲突

（法新社香港26日电） 专家表示，中国着眼于未来与美国的任何可能冲突，正在推进历来最大规模核武库扩张，使其核武吓阻现代化。

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根据瑞典「斯德哥尔摩国际和平研究所」（SIPRI）估计，中国拥有大约350枚核弹头的储备，这和美国及俄罗斯相比是微不足道。

但它正在快速增长，根据五角大厦去年11月公布的估计，中国到2035年可能拥有1500枚核弹头。

美国科学家联盟（Federation of American Scientists）研究人员科尔达（Matt Korda）告诉法新社：「中国似乎不再满足于只用几百个核弹头来确保安全。」

中国自从1964年首次核武器试爆以来，一直满足于保持一个相对适度的核武库，并坚称永远不会在冲突中首先使用核武。

但近年来，在中国国家主席习近平领导下，已开始进行大规模的军事现代化，包括核武的升级，以便不仅能吓阻敌人，而且在吓阻失败时也能用来反击。

美国海军战争学院（U.S. Naval War College）助理教授罗根（David Logan）告诉法新社：「中国正在进行该国史上最重大的核力量扩张和现代化。」

这不仅是增加生产核弹头，还涉及提升能力以达成核三位一体，也就是以飞弹、飞机和潜舰运载核弹头的能力。

美国麻省理工学院国际研究中心首席研究科学家海津波桑（Eric Heginbotham）告诉法新社：「正在发生或正在进行的变革非常重要，将使中国从一个拥有核报复能力的国家变成世界第3大核武国家。」

「这将代表核武大国首度必须考虑不是一个潜在的核武竞争者，而是两个；这将影响各地的核计画和稳定。」

© 2023 AFP