喀布尔机场恐攻 白宫：主谋已遭塔利班击毙

（法新社华盛顿25日电） 2021年美军在混乱中撤离阿富汗期间，恐怖组织对喀布尔国际机场发动自杀式炸弹攻击。白宫今天表示，塔利班（Taliban）已击毙据称发动那场攻击的主谋。

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这起事件发生在2021年8月26日，当时美军正试图撤离阿富汗，一名炸弹客对阿富汗首都喀布尔国际机场周边拥挤的人潮发动自杀炸弹攻击，造成约170名阿富汗人及13名美军丧命，当时他们正在保卫机场的安全出口。

这是阿富汗近年发生最致命的爆炸事件之一，引发外界对美国总统拜登的批评浪潮，因为他决定在美国入侵阿富汗近20年后撤军。

白宫国家安全会议发言人柯比（John Kirby）今天在声明中表示，策划这次攻击案的激进组织伊斯兰国（Islamic State）领袖已被塔利班当局击毙，「他是一名呼罗珊伊斯兰国的重要官员，直接参与像是艾比门（Abbey Gate）等行动策划，现在已无法再策划或率领攻击」。

柯比说：「他在一次塔利班行动中丧命。」并未提供其余细节。

呼罗珊伊斯兰国（Islamic State-Khorasan，或称ISIS-K）是伊斯兰国在阿富汗及巴基斯坦的分部。

「华盛顿邮报」（Washington Post）最近在一篇报导中引述五角大楼的外泄文件指出，美国认为自美军撤军以来，阿富汗正变成伊斯兰国组织的「聚集地」。

柯比在声明中说：「我们已向塔利班当局明确指出，他们有责任确保不为恐怖分子提供安全庇护，无论是盖达组织（Al-Qaeda）还是呼罗珊伊斯兰国。」

他还说：「我们已兑现总统的承诺，建立一种「超视距」（over-the-horizon）的能力，来监测不仅来自阿富汗，也来自世界其他地方的潜在恐怖主义威胁，这些威胁已经转移，就像我们在索马利亚及叙利亚所做的那样。」

© 2023 AFP