尹锡悦访美行正式起跑 将与拜登谈韩美关系

（法新社华盛顿25日电） 南韩总统尹锡悦今天展开6天访美行程，第一站先参观美国国家航空暨太空总署（NASA），接下来还将与美国总统拜登一同参访华府的韩战纪念碑，并将前往白宫进行国是访问。

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他今天并走访阿灵顿国家公墓（Arlington National Cemetery）无名战士冢（Tomb of the Unknown Soldier）献花致敬；稍晚将与拜登一起前往韩战纪念碑（Korean War Memorial），园内真人大小的钢雕刻划美国士兵于1950-1953韩战中，行军对抗共产北韩的模样。

而明天尹锡悦将与夫人金建熙抵达白宫，进行拜登就任美国总统以来，也是拜登接待法国总统马克宏（Emmanuel Macron）以来的第二场国是访问。

白宫将有盛大国宴款待尹锡悦夫妇。

但除了排场和仪式，拜登和尹锡悦将讨论两国如何在日益动荡的亚太地区深化伙伴关系，因应北韩加速研发可携带核弹头的飞弹，以及中国在台湾周围的军事演习。

拜登的优先要务是向尹锡悦重申美国在「延伸吓阻」上的承诺，也就是美国透过「核保护伞」和常规力量提供南韩保障。

白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）表示，「总统拜登将重申并加强美国将恪守承诺，提供韩国延伸吓阻能力」来因应来自北韩的威胁。

© 2023 AFP