干旱致供水人工湖水位降低 恐冲击巴拿马运河航运

（法新社巴拿马市26日电） 干旱已迫使巴拿马当局减少连接大西洋和太平洋的巴拿马运河的航运量，供水危机恐威胁这条关键水道的未来。

广告 继续浏览后续

巴拿马个朗省（Colon）为巴拿马运河供水的两个人工湖已经因缺乏降雨而水位大降。

43岁的格瓦拉（Leidin Guevara）在湖边钓鱼，他告诉法新社：「这个阿哈胡耶拉湖（Lake Alhajuela）的水每天都在减少。」

巴拿马运河管理局（Panama Canal Authority, ACP）在这个干旱季节已第5度限制最大船只通过运河。

全球约有6%的海运通过巴拿马运河，主要来自美国、中国和日本。

雨水是巴拿马运河用于让船只通过船闸的能量，船闸最高可超过海平面26公尺。

每艘船通过运河牵涉到2亿公升淡水排入海中，这使供水的阿哈胡耶拉湖和加顿湖（Gatun）非常重要。

根据巴拿马运河管理局数据，在3月21日到4月21日期间，阿哈胡耶拉湖的水位下降7公尺，超过10%。

巴拿马运河管理局水事务经理柯多巴（Erick Cordoba）告诉法新社：「缺乏降雨的影响是多方面的，首先是减少我们的储备用水。」

柯多巴说，这会影响运河业务，因为支付最高费用的最大船只无法通过。

在2022财政年度，超过1万4000艘船只载运5.18亿吨货物通过运河，为巴拿马国库贡献25亿美元。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2023 AFP