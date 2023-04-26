拜登宣布竞选连任 共和党出奇招推事实查核网站对付

（法新社华盛顿25日电） 美国总统拜登今天宣布将在2024年大选争取连任，对手共和党祭出令人意想不到的怪招来对付他，就是推出一个网站对他做「事实查核」。

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此举凸显出民主、共和两党都在猛力用所谓「事实查核」的方式来打击对手。分析家认为，这类打击不实讯息的网站原本没有党派色彩，两党这种作法恐将破坏民众对这类网站的信任。

共和党全国委员会（Republican National Committee, RNC）推出factcheckbiden.com网站，专门用来即时揭露该党所谓「拜登的谎言」。

共和党全国委员会主席麦丹尼尔（Ronna McDaniel）在声明中说：「共和党全国委员会将持续追究拜登该为他的谎言所负的责任，2024年11月（大选）时，美国人民同样也会。」

这个网站恰在民主党的拜登宣布竞选连任前一天推出。拜登可能和共和党前总统川普再次对决。

川普的共和党支持者在社群媒体上大肆宣传，称这个网站是「最不受拜登政府欢迎的新网站」。

这个网站似乎在推广共和党的论点，大量的发文把事实查核和个人观点混在一起，而这是真正专业的事实查核人员会极力避免的。

拜登的言论被标记为「个人的谎言」、「编造的故事」，还有一个例子是被标为「非常、非常奇怪的谎言」。

纽约大学（NYU）社群媒体与政治研究中心（Center for Social Media and Politics）主任塔克（Joshua Tucker）告诉法新社，这听起来就像是个非常标准的竞选战术，即建立一个网站来就对手的言论作「事实查核」。

塔克又说，他很怀疑主流媒体会把共和党全国委员会对拜登做「事实查核」的网站和无党派色彩或专业的事实查核网站搞混。

© 2023 AFP