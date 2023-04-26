拜登宣布竞选连任 美选民反应两极

（法新社华盛顿25日电） 美国总统拜登在2020年大选拿下8100万张选票，刷新前总统欧巴马所创的得票纪录，尽管如此，许多支持者仍不确定是否要让高龄80岁的他再度送上白宫宝座。

广告 继续浏览后续

来自新泽西州的31岁选民米兰达（Laura Miranda）说：「他只是有点老。」拜登已是美国有史以来最年长的总统，倘若顺利连任，在第2个任期开始时，他将是82岁，卸任时则是86岁。

米兰达今天上午在纽约曼哈顿（Manhattan）说，她不知道民主党还有谁能出马与潜在的共和党挑战者较量。

康乃狄克州选民朱普（Steven Hjupp）说：「他现在可能身体健康，但谁知道6年后会怎样。」

朱普并用「情况惨淡」来形容民主党在2024年大选投入的心力，毕竟，共和党潜在人选包括美国驻联合国大使海利（Nikki Haley）、佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis）以及已经宣布争取提名的前总统川普。

就连肯定拜登过去两年执政表现，肯定他在COVID-19（2019冠状病毒疾病）、乌克兰战争、通货膨胀和堕胎权争议因应方式的选民，也对拜登宣布争取连任表达担忧。

新泽西州选民史楚贝（Mike Stroube）谈到拜登释出3分钟影片宣布竞选连任时说：「我感到有些失望。」

60岁的他补充说：「我当然希望民主党推出一位有机会赢得大选的人选，但我不认为拜登就是那位候选人。 」

72岁的华盛顿州选民狄尔顿（Roger Tilton）则说：「我很满意拜登的表现。我认为他做得非常好。」

但他也说：「我个人希望他别再参选。从精神方面来说，我肯定不像20年前那样敏锐，他也不可能。」

然而也有人认为，假如选民认为拜登在其他方面适任总统职务，就不应该拿年龄来否定他的参选资格。

59岁的支持者葛林姆斯（Rodney Grimes）说：「只要身体健康、对事情有充分的了解、脑筋也还正常，年龄就不是一回事。」

33岁选民霍马沃（Jemima Homawoo）说，如果拜登「认为自己有能力胜任这份工作，我觉得没什么不对」。

但霍马沃也对拜登是否应该竞选连任语带保留。她说：「老实说，我更希望他把机会让给更年轻、对治理国家有新的想法的人。」

共和党支持者对拜登参选的看法就明确多了，佛罗里达州54岁选民费南德兹（Riva Fernandez）说：「我觉得这是个很糟的想法。」

他说：「我真心希望迪尚特胜选，他是最适任的人选。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2023 AFP