月薪7万多 俄国防部募兵广告：做个男子汉！

（法新社莫斯科25日电） 俄罗斯国防部最近大举刊登募兵广告说：「你的梦想真的是这样吗？」在大后方当个计程车司机、保全人员或健身教练吗？还是去当兵做个真正男子汉吧！

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俄罗斯鼓励男性民众与国防部签订合约，去当兵。广告说：「你是真正的男人！做个男子汉！」

乌克兰东部战况陷入僵局数个月后，基辅动员起来准备反攻行动；莫斯科则展开热烈的募兵活动，包括影音和无处不在的广告招牌。

在俄国首都莫斯科的一个广告招牌上，显示3名军人在蓝天底下及一句口号：「我们的工作就是保卫祖国。」

另一个口号说：「一份光荣的工作和体面的薪水。」

莫斯科不愿意宣布第2次动员，而改以选择大规模广告活动，想以经济诱因来吸引俄罗斯男性民众当兵。

莫斯科当局没有透露招募人数目标，但以各种估算显示，莫斯科可能想要募集40万名志愿军。

英国军事情报部门本周表示：「俄国当局几乎肯定地尽可能推延再次公开强制性动员，以减少国内的异议声浪。」

法新社报导，与俄罗斯国防部签约的人，月薪可有至少20万4000卢布（约新台币7万5900元）。 （译者：纪锦玲）

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