泽伦斯基：和习近平进行时间长且有意义通话

（法新社基辅26日电） 中国和乌克兰双双宣布，中国国家主席习近平和乌克兰总统泽伦斯基今天进行通话。这是自从俄罗斯去年2月全面入侵乌克兰以来，两位领导人首度进行会谈。

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泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在推特发文说：「我和习近平主席进行了时间长而且有意义的电话会谈。」

「我相信这次通话以及任命乌克兰驻中国大使，将会为我们双边关系的发展注入强有力动能。」

泽伦斯基的发言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）在脸书表示，他们两人进行了「将近一个小时电话会谈」。

中国中央电视台报导，习近平于会谈期间告诉泽伦斯基，「对话谈判」是走出战争「唯一出路」。

央视报导引述习近平说：「针对乌克兰危机的议题，中方始终站在和平一边，核心立场就是劝和促谈。」

根据央视报导的通话消息稿，习近平说，中国「既不会隔岸观火，也不会拱火浇油，更不干趁机牟利的事」。

在核议题上，习近平呼吁有关各方「保持冷静克制，真正从自身和全人类的前途命运着眼，共同管控好危机」。

北京表示在这场冲突中保持中立，习近平不曾对俄罗斯侵略作出谴责。

泽伦斯基一再表达他对于跟习近平谈话态度开放的立场。

北京2月提出共12项的「政治解决」乌克兰危机立场文件，将中国描绘成为中立一方，并且敦促俄、乌进行和谈。

这份文件其中第一项提到，「必须保障所有国家的主权、独立和领土完整」。

但是乌克兰战争就是因为俄军侵略邻国而引发，中国却一直拒绝针对其间关连去详细阐明。

© 2023 AFP