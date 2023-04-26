美菲历来最大规模军演 演练发射火箭击沉敌舰

（法新社菲律宾圣安东尼奥26日电） 美国和菲律宾举行的历来最大规模联合军事演习进入尾声，今天朝南海上一艘代表敌方的船舰发射一连串的火箭，以击沉敌舰。

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根据法新和路透社报导，这是美菲两国年度「肩并肩」（Balikatan）联合军演首次在争议性的南海进行联合实弹演习，地点就在位于距黄岩岛航程仅数小时之处。菲律宾声称拥有主权的黄岩岛已遭中国占领逾10年。

菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr）和美菲官员坐在了望塔，观看这场在菲国首都马尼拉以北区域举行的实弹演习。

美国陆战队公共事务军官曼魏勒中校（Nick Mannweiler）说：「今天上午没有好莱坞的特效，这是老式的训练。」

这场实弹演习以美军高机动性多管火箭系统（HIMARS，简称海马士）朝一艘停泊在距离岸边约22公里的菲律宾海军除役护卫舰，发射一连串火箭炮，目标是击沉这艘代表敌方朝菲律宾沿岸驶近、船龄数十年的船舰。

随后炮兵单位沿着草地列队向离岸10公里的浮筒发射火箭弹。

F-16战隼（Fighting Falcon）战斗机、AH-64阿帕契攻击直升机、以及菲国空军的FA-50战机也都参与这项演习。

曼魏勒告诉法新社，一架小型私人飞机闯进演习区域，导致演习一度暂停。

今年的美菲联合军演将于28日结束，这次总计有1万7000名官兵参与。

© 2023 AFP