苏丹停火进入第二天 再传冲突情势仍不稳

（法新社喀土穆26日电） 美国斡旋苏丹交战派系达成的停火今天进入第二天，但情势仍然不稳定，目击者报告又发生空袭，而且准军事组织声称攻下大型炼油厂与发电厂。

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经美国与沙乌地阿拉伯居中斡旋后，苏丹政府军（Sudan Armed Forces）与准军事团体快速支援部队（Rapid Support Forces）同意自昨天起停火72小时。

快速支援部队发布一段影片，声称掌控了喀土穆以北70多公里处的一座炼油厂，与相关的加里（Garri）发电厂。

政府军也出动无人机，试图把对方战士逼出北喀土穆（Bahri）的炼油厂。北喀土穆是苏丹第3大城，位于青尼罗河（Blue Nile）与白尼罗河（White Nile）汇流处。

自苏丹政府军与快速支援部队4月15日爆发战斗，破坏过渡到文人统治民主制度的进程后，快速支援部队已进入住宅区，政府军试图从空中锁定攻击他们。

这场战斗把住宅区变成战场。空袭与炮击造成至少459人死亡、4000多人受伤，摧毁医院设施并影响食物发放。苏丹人口有4600万人，有1/3民众仰赖食物救济过活。

© 2023 AFP