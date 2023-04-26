迪尚特会南韩总理 讨论经贸合作北韩核议题

（法新社首尔26日电） 据信有意问鼎总统大位的美国共和党明日之星、佛罗里达州州长迪尚特今天来到海外访问行第2站南韩，与南韩国务总理韩惪洙会晤时，讨论到贸易、加强双边合作及北韩核武等议题。

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外界普遍预期，迪尚特（Ron DeSantis）将争取共和党提名角逐明年美国总统大选。他本周展开的国际访问行程首站是日本，离开南韩后还将拜访以色列与英国。这趟出访被视为试图加强他在外交与安全事务上的资历。

迪尚特抵达南韩后，先与京畿道知事金东兖会晤，讨论在包括生物科技等产业扩大经济合作。南韩科技大厂三星电子（Samsung Electronics）、社群媒体巨擘NAVER等企业的总部都在京畿道。

迪尚特之后与韩惪洙会面。根据南韩国务总理办公室发布的声明，迪尚特在会晤过程中，「强调」首尔与华府间「过往历史与彼此结盟的重要性」。

声明还说，迪尚特承诺对南韩企业的支持，以及支持佛州与南韩各界间的交流。他并表示，南韩是佛州经济与创造就业的关键伙伴。

根据声明，韩惪洙除了呼吁迪尚特支持南韩企业在佛州发展，也向对方说明首尔在「推动北韩全面非核化方面的政策」。此外，两人讨论到包含东北亚区域与全球议题。

南韩总统尹锡悦正在美国进行国是访问，并将与美国总统拜登（Joe Biden）举行高峰会。

© 2023 AFP