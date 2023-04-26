「饿死见耶稣」案夺90命 贫穷教育低落助长肯亚邪教

（法新社奈洛比26日电） 自封牧师的肯亚邪教领袖玛肯西2019年曾说「耶稣告诉我，�k赋予我的使命已结束」，但他没有如自己所说的关闭教会，而是涉嫌说服信众以挨饿致死的方式上天堂「和耶稣相见」。

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警方在收到有关邪教的举报后，上星期在肯亚东部海岸城镇马林迪（Malindi）附近的沙卡赫拉森林（Shakahola Forest）发现多个放有十字架的大型集体合葬墓穴，许多葬有疑似被家长饿死的孩童，震惊全国。

这个名为「佳音国际教会」（Good News International Church）的邪教由玛肯西（Paul Nthenge Mackenzie）领导，他对信徒洗脑，如果「挨饿致死」，就能上天堂「和耶稣相见」。

此案已导致玛肯西在内的15人遭到拘捕。

然而在这个基督教为主的国家，这种极具个人魅力、张口闭口都是「永世不得超生」、预言「世界即将灭亡」的「牧师」并不少见，但当局试图出手规范往往会遭到强烈反弹。

根据官方数据，位于东非的肯亚人口约5000万，注册的教会超过4000间。

有些宣扬所谓的成功神学（prosperity gospel），敦促成员向教会捐大笔款项以改善自身财务状况；有些则是靠「凶险后果自负」的暗黑手法运作。

上述这些都倾向由领导者控制，他们对信徒的生命有着几乎毫无上限的控制权，并扭曲圣经教义来提升个人的权威。

奈洛比大学（University of Nairobi）宗教学教授阿卡拉加（Stephen Akaranga）告诉法新社：「这些自封牧师的人，大多从未踏进神学院半步。」

但他承认，神棍缺乏神学教育背景，对信众影响并不大。他补充表示，近年来这类「教会」在肯亚农村地带如雨后春笋般涌现，「那里的人对于上学很陌生」。

贫穷、教育程度低下、易于取得且娱乐性十足的线上布道，导致这类邪教在肯亚日益壮大，引发致命影响。

2018年，一个家庭于4年内死了7个孩子，就只因为他们所属的「教会」不相信医院或现代医学。

这些邪教就算被警察盯上，也往往能规避法律制裁。

玛肯西2017年就曾触法过，当时他鼓励孩子不要上学，说圣经不承认学校教育。

他最近一次被捕的时间是上个月，因为有两名孩子被自己父母饿死。他否认涉案并获得保释，并在马林迪的住家会见了记者，甚至带媒体参观自己的教会。

他这一次再度惹祸，闹出被称为「沙卡赫拉森林大屠杀」（Shakahola Forest Massacre）的饿死案件。此案目前死亡人数来到90，由于内情恐怖，死亡人数还在增加，吁请肯亚政府规范宗教的呼声高涨。

总统鲁托（William Ruto）已承诺打击「让人无法接受的」宗教活动，并将这些宗教领袖与恐怖分子相提并论。

就连神职人员也表示，宗教乱象必须管一管。五旬节宗派（Pentecostalism）教会Christ Is The Answer Ministries首席主教欧戴德（Calisto Odede）说：「这些人误解并滥用经文，而不是以正确的方式使用它们。」

尽管政府扬言要以恐怖主义罪名起诉玛肯西，但当局是否真的会以更强而有力的立场因应邪教问题，奈洛比大学学者阿卡拉加抱持怀疑态度。

他说：「只要你装腔作势一下，没人会深究。」

© 2023 AFP