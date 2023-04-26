IEA：估今年每售出5辆车有1辆是电动车

（法新社巴黎25日电） 根据今天发布的报告，电动车销售蓬勃成长，预计今年每卖出5辆车就有1辆是电动车。

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国际能源总署（IEA）表示，道路交通快速电力化对能源业具有重大意涵，因为到2030年前，这将每天减少500万桶的石油需求。

目前全球每天约消耗逾1亿桶石油。

国际能源总署执行董事比罗尔（Fatih Birol）在声明中说：「电动车是正在迅速兴起的新全球能源经济驱动力之一，正在为全球汽车产业带来历史性变革。」

国际能源总署在年度电动车报告中指出，预料今年全年电动车销量将增加35%，达到1400万辆，市占率预估将达18%。2020年电动车市占率仅4%。

国际能源总署表示，电动车销售主要集中在3个市场：中国、欧洲、美国。

国际能源总署表示，中国占大宗，占去年全球电动车销量6成。

报告指出，美国的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）将进一步提高未来数年的销售量。这项法案为弃油采电的车主提供慷慨补助。

国际能源总署预测，2030年底之前，中国、欧洲联盟（EU）和美国的电动车市占率都将提高至约60%。

© 2023 AFP