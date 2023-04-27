匈牙利民族主义意识高 乌克兰难民生存难

（法新社布达佩斯26日电） 罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）本周末将在匈牙利和难民见面，让外界得以一窥乌克兰人身在这个不欢迎他们的国家，努力重建生活的困境。

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在匈牙利总理奥班（Viktor Orban）反移民政策之下，难民面对的是对他们不利的制度。就学是一大问题，在首都布达佩斯也难找到住所。

多数乌克兰难民很容易就能穿越边界进入匈牙利，继续往西移动，但留下来的人日子可能很难过。

维权人士表示，匈牙利接纳难民的体制几乎不存在。

来自基辅、40岁的4个孩子的妈比克塔吉罗娃（Dina Biktagirova）说：「我们感谢匈牙利人提供的帮助，但我们需要自助。」

一年多前俄罗斯全面入侵乌克兰以来，已有超过100万乌克兰难民越过边界进入匈牙利。

但根据联合国难民事务高级专员公署（UN High Commissioner for Refugees）数据，只有3万5000人在匈牙利申请欧洲联盟（EU）临时保护。

莫斯科入侵乌克兰后，欧盟国家多谴责俄罗斯总统蒲亭，但奥班例外。

不愿具名的援助工作者说：「乌克兰人认为匈牙利政府的宣传是亲俄，这虽然不会影响匈牙利境内难民的日常生活，但情感上让人很不自在。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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