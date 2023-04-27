北约军援乌克兰 1550部装甲车230辆坦克到位

（法新社布鲁塞尔27日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格今天说，北约盟邦和合作伙伴国已向乌克兰提供1550部装甲车和230辆坦克，以建立部队帮助乌克兰从俄罗斯军队手中夺回领土。

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北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）召开记者会表示，自从去年2月俄罗斯侵略乌克兰战争开打以来，这些交付的车辆占「承诺给乌克兰作战车辆的98%以上」。

他还说：「我们总共训练和装备超过9个新的乌克兰装甲旅。这会使乌克兰处于有利态势，能继续夺回被占领土。」

北约成员国也供应了防空系统和火炮，而波兰和捷克则提供前苏联制造的米格-29（MiG-29）战机。

数以千计的乌克兰军人已经接受北约使用的武器训练。

史托腾柏格强调这是「对乌克兰前所未有的军事支援」，但警告说「我们永远不应该低估俄罗斯」。

他说道，莫斯科当局正在动员更多的地面部队，且「愿意在伤亡率相当高的情况下，派遣成千上万的部队」。

史托腾柏格更说，面对似乎会是一场长期的冲突，北约国家「必须坚持到底，继续向乌克兰提供它获胜所需要的东西」。

史托腾柏格提到，7月在立陶宛举行的北约峰会，将为乌克兰制定出一项「多年度支持计画」。

他也乐见乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）和中国国家主席习近平昨天进行电话会谈，这是去年2月底俄乌战争爆发以来两人首度通话。

史托腾柏格表示：「也许这场战争会在谈判桌上结束。」

但他强调：「应由乌克兰决定谈判的条件为何，以及任何谈判应该采取何种形式。」

史托腾柏格还说，无论如何，「有意义谈判的任何可能性都需要乌克兰具备必要的军事实力，以向俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）发出非常明确的讯息，也就是他不会在战场上获胜」。

© 2023 AFP