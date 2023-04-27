控川普30年前性侵 美作家：令我羞愧而无法与男性交往

（法新社纽约26日电） 美国专栏作家卡洛尔（E. Jean Carroll）今天在民事诉讼审判中表示，前总统川普30年前性侵她，让她感到「羞愧」，无法与男性交往。

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卡洛尔在曼哈顿联邦法院说，「我来这里是因为川普强暴我，当我揭露这件事，他却撒谎说这没发生过」；纽约民事法庭正在审理此案。

这是川普面临的一连串法律挑战之一。现年76岁的川普正寻求重返白宫。

现年79岁的卡洛尔说，川普于1990年代中期在曼哈顿第五大道的柏多夫．古德曼（Bergdorf Goodman）高级百货公司一间更衣室中性侵她。

她还声称，她多年后公开指控川普，川普却以诽谤性言语「嘲讽」她。川普一再否认上述指控，也未面临刑事起诉。

卡洛尔2019年在「纽约杂志」（New York Magazine）封面故事首度指控川普涉嫌性侵。

她还控诉川普在「强暴并猥亵」她时拳脚相向。

被问及为何等了超过20年才公开指控川普，卡洛尔说：「我被川普吓坏了。我感到羞愧。我以为是我的错。」

川普去年10月在自创社群平台「真实社群」（TRUTH Social）贴文称，卡洛尔的指控是场「骗局」、「完全是诈欺」。

卡洛尔出庭时说：「他撒谎，毁了我的名声。我来这里是为了拿回我的人生。」

她说：「我知道很多人曾经历过更糟糕的事情，但这让我无法再享受一段感情生活。」

卡洛尔以巨大的疼痛和苦楚、持久的心理创伤和金钱损失、丧失尊严和自尊，以及隐私被侵犯为由，寻求金额不详的损害赔偿，并要求川普撤回他的评论。

川普的律师塔科皮纳（Joe Tacopina）在开场陈述时说，卡洛尔的指控缺乏证据，她是出于金钱、地位和政治原因才追着此案不放。

有十多名女性指控川普在性方面行为不当或性侵，川普不仅一概否认，也从未因其中任何一案被起诉。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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